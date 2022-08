Junges Theater Klagenfurt: Leonce und Lena auf dem Fußballplatz

Fußball, Monarchie und Liebe

Mit dem romantischen Lustspiel rund um einen bitteren, satirischen Kern persiflierte Büchner die hohle Adelsgesellschaft des kleinteiligen deutschen Staatenbundes: Der gelangweilte Prinz im Königreich Popo will sich nicht von seinem Vater verheiraten lassen und flüchtet nach Italien. Der unbekannten Verlobten Lena, Prinzessin von Pipi, geht es ähnlich, auch sie flüchtet. Dass sich die beiden zufällig im selben italienischen Badeort begegnen, während der König von Popo sein Volk für den Fußballmeistertitel trainieren lässt, ist die Ausgangsidee von Angie Mautz, die das Junge Theater Klagenfurt 2009 gründete.

In die beiden Hauptrollen schlüpfen Iris Maria Stromberger als "Lena" und Clemens Janout als "Leonce", in weiteren Rollen zu sehen sind Julia Hammerl, Gabriela Zaucher, Erich Pacher, Gernot Piff und Balint Walter sowie ein zehnköpfiges Laienensemble. "Hippie-Flair" (Mautz) und italienische Schlager vom Band heben dabei das Stück in eine nostalgische Gegenwart. Gespielt wird von 6. bis 20. August im Theater Halle 11 in Klagenfurt, "Matchbeginn" ist jeweils 20.15 Uhr.