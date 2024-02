Karneval am Benediktinermarkt

Am Faschingsdienstag wird am Benediktinermarkt Karneval gefeiert. "Blowing Doozy" sorgt auf der Bühne vorm Steinernen Fischer für tanzbare Rhythmen, davor und danach garantiert ein DJ dafür, dass die Feierlaune stabil bleibt. Die Marktwirte kümmern sich ums leibliche Wohl.

Termin: 13. Februar 2024, 12-22 Uhr

Adresse: Benediktinerplatz, 9020 Klagenfurt

Karneval in der Osterwitzgasse

Am Faschingsdienstag verwandelt sich die „Piazza Osterwitz“ in die „Piazza dell Carnevale“. Die Künstler:innen Mario Soldo, Canaya und Sarah Tonina machen den Platz zur Karnevalszone, DJ Sunky sorgt für passende Beats. Beim Karneval-Casting werden außerdem die besten Kostüme und Performances der Karnevalgäste prämiert. Anmeldung vor Ort - eine Jury bewertet Outfit, Make-up, Auftritt und Interviews. In der Finalrunde votet das Publikum mittels Dezibelometer die Top-3 des Castings.

Termin: DI, 13. Februar 2024, 14 – 20 Uhr

Adresse: Osterwitzgasse 5, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

Mehr Infos hier.