Es geht weiter: Rammstein gehen auch im kommenden Jahr auf Tournee, erneut wurden zwei Konzerte in Österreich angekündigt: Am 17. und 18. Juli im Wörthersee Stadion in Klagenfurt. Dort hatte die Band zuletzt 2022 an zwei Abenden gastiert, im Juli 2023 gastierte sie im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Die Rammstein-Tour war in diesem Jahr überschattet von Vorwürfen vor allem gegen Till Lindemann. Frauen hatten im Internet oder in Medienberichten Situationen geschildert, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershow-Party kommen wollten. Dabei soll es nach Schilderungen einiger Frauen auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann hatte alle Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaften in Berlin und Litauen stellten Untersuchungen wegen der Vorwürfe ein. Die Auswertung der verfügbaren Beweismittel habe keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass Lindemann "sexuelle Handlungen an Frauen gegen deren Willen vorgenommen" habe, teilte die Staatsanwaltschaft in Berlin mit.