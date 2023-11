Die schönsten Adventmärkte in Niederösterreich

Außergewöhnlich ist die "Flammende Weihnacht" in der Region. Mit wärmenden Feuerkörben, Lichtern und dampfenden Häferln Glühmost zieht der Weihnachtszauber in Schmieden, Stiften und Klöstern entlang der Most- und Eisenstraße ein. Die Kartause Gaming, das Stift Seitenstetten oder das Rotschildschloss Waidhofen an der Ybbs bilden die Kulisse dafür. Ergänzt wird das Angebot durch die Märkte der "Funkelnden Dorfweihnacht": Das sind kleine, feine Advent-Veranstaltungen an besonderen Plätzen in der Region, beispielsweise am Sonntagberg oder in Lunz am See.