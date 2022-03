Programm-Highlights

Weitere Veranstaltungen, die zu einem Tagesausflug in die Wachau locken, sind die Ostereiersuche (17. April) für Kids, das große Mittelalterfest mit dem Thema “Aggstein nach der Pest – ein Freudenfest“ (14. & 15. Mai) sowie Dinner & Crime im Rittersaal (Juni & September).

Speeddating auf der Burg

Nicht unerwähnt sollte auch das wohl ungewöhnlichste Verkupplungs-Event des Landes bleiben: “Dinner for one – das Singletreffen”. Am 17. Juni und 19. August gibt es in der Burgruine Speeddating, Vorträge über Körpersprache beim Flirten sowie ein Fingerfood-Buffet. Und natürlich kann man auf der Tanzfläche gleich erproben, ob es mit der zwischenmenschlichen Chemie auch wirklich passt.