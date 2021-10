Poetry Slam, Lesungen & Landesbuchausstellung

Die LitGes St. Pölten veranstaltet am 12. Oktober einen Poetry Slam im Cinema Paradiso. Ebendort liest Tibor Zenker am 18. Oktober Sherlock Holmes. Kampfsportweltmeister, Trainer und Konflikt - Coach Ronny Kokert ist mit seinem Buch "Der Weg der Freiheit - Wie ich von Geflüchteten lernte, anzukommen" in der Buchhandlung Thalia zu Gast (29. Oktober). Maria Seisenbacher präsentiert mit dem Ensemble 3 knaben schwarz ihren Gedichtband "kalben" am 24. Oktober im Stadtmuseum.

Im Stadtmuseum lädt auch die niederösterreichische Landesbuchausstellung bei freiem Eintritt zum Besuch ein. Dort sprechen weiters Hubert Wachter und Herbert Lackner über vertriebene Dichter und Denker und die ernüchternde Nachkriegs-Wirklichkeit (12. Oktober), der Historiker Philipp Reichel-Neuwirth stellt am 17. Oktober sein Buch "Herrschaft und Protest in Wiener Sagen - Wahrzeichen und ihre religionspolitische Propagandafunktion" vor. Die Stadtbücherei lockt am 23. Oktober mit einem Flohmarkt zu Schnäppchenpreisen.