Durch Weingärten schlendern, im Heurigen einkehren, ein gutes Essen und guten Wein genießen – klingt herrlich, oder? Bekannt und beliebt zum Herbstbeginn in der Bundeshauptstadt sind daher die Wiener Weinwandertage, die am letzten Septemberwochenende an gut 140 Weinbaubetrieben am Kahlenberg, Nuss- und Bisamberg entlangführen.