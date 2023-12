Angelika Schopper, operative Geschäftsführerin der Tangente St. Pölten, gibt das Gesamtbudget mit 17,6 Millionen Euro an. NOEKU-Geschäftsführer Paul Gessl erwartet "eine gute Million" an Kartenerlösen. Ob das Festival eine Option auf Weiterführung in den kommenden Jahren hat, ist derzeit kein Thema: Man hoffe auf gute Besucherfrequenzen, dann werde man weitersehen, so Schopper.

Der Kartenverkauf startete mit 1. Dezember, Einzeltickets und Festivalpässe sind im Online-Ticketshop und in den NOEKU-Kartenbüros erhältlich.