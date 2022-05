Hof mit Tradition

Winzer Josef Fritz erwarb 2017 einen 300 Jahre alten Ausgedingehof in direkter Nachbarschaft vom Weingut in Zaußenberg am Wagram, direkt neben der namensgebenden Ried Himmelreich. Nach der Restaurierung eröffnete er gemeinsam mit Josef Kellner und Jasmin Wieland das Restaurant Josefs Himmelsreich. Im Frühjahr zog sich das Pächterpaar aus familiären Gründen zurück, der neue Pächter und Koch ist ab Juni Marco Gangl.

Lokale Spezialitäten mit Twist

Beim Himmelreich speist man im Übrigen nicht À-la-carte, sondern lässt sich mit einem kleinen (5 Gänge) oder großen (6 Gänge) Menü überraschen. Wie oben schon erwähnt, geht es Gangl um die Betonung von lokalen Spezialitäten mit wenig Fleisch. Für die feine Weinbegleitung sorgt dabei Josef Fritz selbst, der in der Region für seinen ausgezeichneten Roten Veltliner bekannt ist. Und natürlich werden auch Weine anderer heimischer WinzerInnen angeboten. Wer sich in gemütlichen Tempo im traditionsreichen Umfeld verwöhnen lassen will, ist hier an der richtigen Adresse.