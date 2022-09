Was sind die Wiener Weinwandertage?

Vor 15 Jahren hat die Stadt Wien das jährlich im Herbst stattfindende Event ins Leben gerufen. Die Idee dahinter: Die Weinberge als Erholungsort und beliebtes Ausflugsziel mit dem erwirtschafteten Weingut zu verbinden und öffentlich zugänglich zu machen.

Unterschiedlich lange Wanderrouten führen durch insgesamt 140 Weinbaubetriebe am Kahlenberg, Nuss- und Bisamberg. Heuer erstmals dabei ist die Region Mauer in Liesing. Die Strecken sind gut zu Fuß zu bewältigen und können je nach Belieben durch Zwischenstopps an verschiedenen Jausenstationen unterbrochen werden, an den WinzerInnen von 10 bis 18 Uhr ihr Weine ausschenken und kulinarische Schmankerl anbieten (und seien wir uns ehrlich, deswegen sind wir dort schließlich unterwegs!).