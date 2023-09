Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker wirft wieder seinen Schatten voraus: Für die Ausgabe 2024 wurden die traditionellen Balletteinlagen bereits abgedreht. Die Tänzerinnen und Tänzer des Wiener Staatsballetts wurden dafür in Bad Ischl - passend zum Kulturhauptstadtjahr - sowie auf der niederösterreichischen Rosenburg in Szene gesetzt, wie der ORF mitteilte. Noch in Arbeit ist unterdessen der Pausenfilm, der sich "200 Jahre Anton Bruckner" widmen wird.