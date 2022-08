In der einzigen "Braucommune" Europas wird schon seit Jahrhunderten Bier gebraut. Heute produziert Oberösterreichs größte gewerbliche Brauerei das berühmte Freistädter Bier in vielen Sorten, vom Bio-Zwickl über den Rotschopf bis hin zum Black Bock. Bierbegeisterte können in der Bierakademie vor Ort Wissen aus der Bier-Welt anzapfen, eigenes Bier brauen, sich Führungen anschließen und sogar eine Ausbildung zum Biersommelier machen.

Brauhausstraße 2, 4240 Freistadt