Dagmar Hager – „Schöner sterben in Wien“

Die Wienerin Dagmar Hagar beweist als Schriftstellerin nicht nur ihre Liebe zu (Krimi-)Büchern, sondern findet ebenso Spaß an der Moderation von Live-Events auf Bühnen, im Radio oder im Fernsehen. In „Schöner Sterben in Wien“ erzählt die Autorin von der Reporterin Lilly, die den Unfalltod ihres Mannes und ihrem Geliebten vertuscht als jemand Jahre später von dem Ereignis Wind bekommt. Ihre Jagd führt die Protagonistin zu einer dubiosen Schönheitsklinik am Attersee – und zu jahrelang geschürtem Hass, tödlicher Eitelkeit und einer Wahrheit: Wer schöner stirbt, ist trotzdem tot.