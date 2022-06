Als "Solidaritäts- und Unterstützungserklärung an alle ukrainischen Künstlerinnen und Künstler" hat das Lentos Linz das Projekt "Can you see what I see" realisiert. Federführend bei der Umsetzung war die in Wien lebende ukrainische Künstlerin Anastasiya Yarovenko. Ihre Skulptur vor dem Lentos gab der Ausstellung, die von 29. Juni bis 31. August dauert, auch den Namen.