Das Klassikfestival, das am 4. September gestartet ist und bis zu Anton Bruckners Todestag am 11. Oktober dauert, will den Einfluss des Komponisten auf die Musik der neuen Generationen nachweisen. So wurde auch das passende Festivalmotto "Visionen - Bruckner und die Moderne" gewählt. Auf die BesucherInnen warten rund 30 Veranstaltungen, darunter einige Brucknerhaus-Premieren.