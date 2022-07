Linzer Pflasterspektakel: Dein Guide für das Straßenkunstfestival

Essen am Pflasterspektakel

Zwischen 21. und 23. Juli befindet sich Linz im Ausnahmezustand. Sprich: Viele Lokale, Bars und Cafés in der Innenstadt verlegen ihren Ausschank auf die Straße. So kommt das Kultur-hungrige Publikum schnell an Snacks und kalte Getränke. Die meisten Standln findet man in der Alstadt, am Alten Markt, in der Hahnengasse sowie entlang der Landstraße.