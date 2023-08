Dieses archäologische Freigelände umfasst Ausgrabungsstätten und Nachbauten, die von der Steinzeit bis zum frühen Mittelalter reichen. Der neueste "Zuwachs": Eine frühmittelalterliche Kirche, die 2021 rekonstruiert wurde und seitdem begehbar ist.

Mit Hörbeispielen, die in den verschiedenen Abschnitten des Siedlungskomplexes integriert sind, können Besucher:innen sich in das damalige Leben hineinversetzen. Welchen Tätigkeiten die Menschen in den unterschiedlichen Epochen nachgegangen sind, wird in der Bäckerei, der Schmiede und vielen weiteren Häusern gezeigt.