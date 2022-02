Auch in der Steiermark kann man sich im Naturschnee austoben. In Hochwurzen in Schladming wartet eine der längsten Rodelbahnen in den Alpen. Die 7 Kilometern lange Strecke kann tagsüber, sowie nachts befahren werden.

Öffnungszeiten: Montag 17 bis 22 Uhr, Dienstag bis Samstag 19 bis 23 Uhr.