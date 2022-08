Vollmond schränkt Sichtbarkeit ein

Eigentlich würde man meinen, dass man so zwei Naturschauspiele gleichzeitig beobachte kann. Nur wirkt sich die Helligkeit des Mondes auf die Sichtbarkeit der Perseiden aus. "Unter diesen Bedingungen sind nur die hellsten Meteore mit freiem Auge zu sehen, somit dürfen wir heuer auch an dunklen Beobachtungsorten nur wenige Erscheinungen pro Stunde erwarten", prognostiziert deshalb Alexander Pikhard, Präsident der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie.

Perseiden beobachten: Die besten Orte

In den Städten ist das mit dem Sternderlschauen aufgrund der Helligkeit ohnehin immer schwierig. Das gilt leider besonders in Wien. Die Wiener Kuffner Sternwarte empfiehlt, in die Höhe zu gehen, um nicht nur der Lichtverschmutzung, sondern auch dem Vollmond ein wenig zu entkommen. In Wien stehen die Chancen deshalb am besten auf den Hausbergen; also Kahlenberg, Nussberg, am Cobenzl sowie im Sterngarten Georgenberg.