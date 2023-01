Eislaufshows

Keine Lust, selbst über das Eis zu rutschen, wenn es doch andere viel graziler können? Dafür gibt es das richtige Entertainmentprogramm: In Linz startet im März "Disney on Ice: Traumhafte Welten". Das Spektakel für die ganze Familie vereint bekannte Disney-Figuren mit Akrobatik auf Kufen. Ebenfalls anmutige Choreographien verspricht "Holiday on Ice - Supernova" in Innsbruck und Wien. Nach einer pandemiebedingten Verschiebung wird die galaktische Abenteuerreise noch im Jänner gestartet.