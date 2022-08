Mavie Hörbiger löscht Twitter-Account nach sexistischen Postings

Und wenn schon die Kultur als "Argument" der Aufregung herhalten muss: ein Traditionsfestival wie die Salzburger Festspiele, das sich jährlich um kulturelle Inszenierungen auf höchstem Niveau bemüht und für diese auch bewusst seine SchauspielerInnen castet, verliert durch so etwas Belanglos-Natürliches wie Frauennippel unter einem Shirt bestimmt nicht so schnell seine "Würde". So eine pauschale Annahme wäre nämlich den Salzburger Festspielen nicht würdig.

Im Endeffekt ist unsere Gesellschaft so sehr durch Doppelmoral geprägt, dass es nur schwer ist, sich "richtig" zu zeigen oder zu kleiden. Nippel sind Nippel – und dass Frauenkörper heute noch so viel "Hass" auslösen können, ist lediglich erschreckend.