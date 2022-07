Gute Zusammenarbeit und präzise Umsetzung

Dankbar ist sie auch für die Zusammenarbeit mit Mallwitz, die im heurigen Sommer die musikalische Leitung übernommen hat. "Der Austausch mit Joana ist sehr konstruktiv und inspirierend", meinte Steier: "Es ist selten, dass eine Zusammenarbeit so viel Spaß macht." Ein Kompliment, das Mallwitz umgehend zurückgab. "Ich muss auch mich freimachen von dem, wie diese Oper normalerweise gespielt wird", erzählte die Dirigentin über ihr Herangehen. Sie schaue mit einem "frischen und ungefilterten Blick auf die Noten." Die große Kunst bei Mozart sei, dass wenig am Notenblatt stehe, aber alles im Detail stimmen müsse. Nur so könne – ähnlich wie bei einem guten Papierflieger – das simpel aussehende Ding die Gesetze der Schwerkraft überwinden und fliegen.

Neu ist auch der Spielort: Es sei spannend, dass das Werk dieses Mal im Haus für Mozart präsentiert werde. Vor vier Jahren waren die Aufführungen im Großen Festspielhaus. Man habe das Raumkonzept komplett neu überlegt, es entstehe eine intimere Atmosphäre, meinte die Regisseurin. Sie wünscht sich, dass die Aufführung in den Besuchern nachhallt und diese immer wieder nachforschen, um neue Perspektiven zu entdecken.