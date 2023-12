Programm 2024: Bauarbeiten, Gastspiele & co.

Ein Gastspiel wird es ab August im Museumspavillon im Mirabellgarten geben. Bei der Schau stehen Grafiken von Salzburger Künstlerinnen und Künstlern im Zentrum, die schon in den Jahren 1952 bis 1968 – als das während des Zweiten Weltkriegs schwer beschädigte Museum den Pavillon für Ausstellungen nützte – im Mirabellgarten gezeigt wurden. Mit dem Fotohof plant man eine Schau mit Fotografien aus der Sammlung des Salzburg Museums. Das Team vom Fotohof habe 100 Fotografien ausgewählt, bei denen man nicht wisse, wer das Bild gemacht habe, kündigte Chefkurator Peter Husty an. In der Pipeline sind unter anderem gemeinsame Projekte mit der Galerie im Traklhaus, mit der Initiative Architektur, um anlässlich des 2025 anstehenden 100. Geburtstags das Werk des Salzburger Architekten Gerhard Garstenauer zu würdigen oder mit dem Salzburger Kunstverein. Unter dem Arbeitstitel "Von wo kommst Du?" will man sich mit Provenienzforschung und Erinnerungskultur auseinandersetzen. Im Mai 2026 ist außerdem ein Gastspiel im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang zum Thema gotischer Möbelkunst geplant.