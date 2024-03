Frida & Fred: Grazer Kindermuseum startet in neue Saison

Kreativität der Kinder im Vordergrund

"Die Kreativität der Kinder in den Vordergrund stellen, ist unser größtes Anliegen", ließ Ehtreiber am Tag vor der Ausstellungseröffnung für das Jahr 2024/25 wissen. Jugendstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP) betonte, Kinder würden "am besten lernen, wenn sie dabei Spaß und Freude haben". Neben Kindergarten- und Volksschulgruppen ermögliche die Stadt Graz heuer erstmals auch Tageseltern einen kostenlosen Besuch im Kindermuseum. Zwei Ausstellungen für unterschiedliche Altersgruppen widmen sich ab Samstag elf Monate lang dem Papier sowie der Wiederverwertung.

Im Untergeschoss laden von der Wiener Illustratorin Julie Völk entworfene Schweine Kinder von drei bis sieben Jahren ein, die Vielseitigkeit von Papier kennenzulernen. Die Kleinen toben in einem Bällebad aus Zeitungspapier, bauen Papierboote, hängen Schmetterlinge auf und falten Hexentreppen. Die Kunstwerke der Kinder sollen nach und nach die weißen Wände füllen. Sogar die Tische und Hocker sind aus Karton gefertigt. In Workshops wird mit Pappmaschee experimentiert oder Papier geschöpft. "Es ist ein kreatives Abenteuer, um zu zeigen, was man mit Papier alles machen kann", so Ehtreiber über die Ausstellung, die in Kooperation mit dem Papierhersteller Sappi entstand. Um Papier als Medium geht es auch nebenan im Forschungslabor "Büchergeheimnis", das Kindern Lust am Lesen bereiten soll.

Einen Stock höher können sich auch Gäste zwischen acht und zwölf Jahren kreativ betätigen. Gemeinsam mit der Abfallwirtschaft der Holding Graz entstand die Ausstellung "MIST?!", in der Müllwesen den Kindern spielerisch die richtige Abfalltrennung näherbringen. "Laubabfall, Apfelschalen, Gemüsereste - alles in die braune Tonne. Oh, Plastiksackerl ist hier ganz falsch", erzählt der Audioguide an einem braunen Kasten.