Von 18. November bis 19. Dezember öffnet der Mariazeller Advent – jeweils von Donnerstag bis Sonntag sowie am Mittwoch, dem 8. Dezember – seine Pforten. Am malerischen Hauptplatz vor der Basilika Mariazell werden traditionelles Kunsthandwerk und regionale Qualitätsprodukte geboten. Die feierliche Eröffnung des Weihnachtsmarktes findet am Freitag des ersten Adventwochenendes, am 26. November in der Basilika Mariazell statt.