Neue Leitung für Bregenzer Festspiele ab 2025

"Madame Butterfly" ist laut Festspielangaben nun die bestbesuchte Puccini-Oper am See. "Der Kern ist die Musik von Puccini", betonte Intendantin Sobotka. Regisseur Andreas Homoki und Bühnenbildner Michael Levine seien überzeugt gewesen, dass sie Bilder schaffen können, die etwas Neues transportieren könnten. Die beiden hätten einen "unglaublichen Lichtraum" auf dem Blatt Papier im See geschaffen, so die Intendantin, die ihren bevorstehenden Abgang aus Bregenz eine "schwere Entscheidung" nannte. Ab der Saison 2025 ist die künstlerische Leitung der Bregenzer Festspiele neu zu besetzen. Die Bewerbungsfrist laufe von 1. Oktober bis 12. November. Ende des Jahres, spätestens im ersten Quartal, werde eine Nachfolge feststehen, skizzierte Festspielpräsident Metzler den Ablauf.

Man werde den Prozess "in aller Ruhe" angehen, sich von einer Agentur und einem Expertenrat beraten lassen. An Bewerberinnen und Bewerber stelle man nur wenig Forderungen, fast die einzige sei: "Es muss verstanden werden, wie Bregenz funktioniert". "Nur wenn wir am See reüssieren, ist ein Feuerwerk möglich. Herz und Motor ist der See", betonte Metzler. Darüber hinaus wünsche man sich "Mut, Kreativität und großartige Führung". Nach den Sommern 2024 und 2025 mit Carl Maria von Webers "Der Freischütz" wird er oder sie 2026 die erste Neuproduktion am See verantworten.