Vorarlberg war in den 1960er-Jahren kulturelles Entwicklungsland, die Kultur elitär und konservativ, man fürchtete sich vor dem Einfluss "Langhaariger". In Sittenstrenge verbot man Twisttanzen, Filme und Printmedien wie die "Bravo"; selbst das Landestheater musste geplante Stücke vorher vorlegen. "Geistiger Umweltschutz" nannte das der damalige Landeshauptmann Herbert Keßler (ÖVP). "Da war ein Loch und jeder hat es gespürt. Für junge Menschen gab es überhaupt nichts. Null!", wird die Vorarlberger Schriftstellerin Monika Helfer in der Bregenzer Schau zitiert. Der Geist von 1968 kam etwas verspätet, dann aber mit Wums in Vorarlberg an: 1972 stellte eine Gruppe, die sich selbst "Vorarlberger Kulturproduzenten" nannte, binnen weniger Monate ein Gegenprogramm zu den Bregenzer Festspielen auf die Beine.

Das legendäre und hochpolitische neue Festival entfaltete in Vorarlberg weitreichende Wirkung. Die "Randspiele" standen am Beginn vieler künstlerischer Karrieren, ob für Michael Köhlmeier, Monika Helfer, Ingrid Puganigg, Christian Mähr, Reinhold Bilgeri und Martin Walser oder den heutigen Galeristen Wolfgang Häusler, den Grafiker Reinhold Luger, Gottfried Bechtold, Tone Fink oder die Fotografin Friedl Kubelka. Zudem traten neben regionalen Musikern erstmals internationale Musikgrößen wie Chick Corea, Jan Garbarek und Friedrich Gulda in Vorarlberg auf. "Es ging um viel mehr als Kultur, es ging um Befreiung", zitierte die Künstlerin Ines Agostinelli, die die Ausstellung kuratierte, den Vorarlberger Kulturimpresario Willi Pramstaller.