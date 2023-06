Vielseitiges Line-Up

Zu den Highlights zählen heuer unter anderen Xavier Rudd, Haiyti, Danger Dan, Gentleman, Symba, Peaches, 1000mods und Helge Schneider, Heaven Shall Burn, Kruder & Dorfmeister, The Black Angels, The Gardener & The Tree und Sudan Archives. Als Gesamtkunstwerk bietet die poolbar weit mehr als Clubnächte und Konzerte: Über die Schiene "poolbar Generator" wird alljährlich ein neues Gestaltungskonzept ausgetüftelt, das Architektur, Grafik, Digitales, Produkt- und Raumdesign und Kunst verbindet. Literatur und Kabarett gehören ebenso dazu wie das Pool-Quiz.

Szene Openair ausverkauft

"Ausverkauft!" meldete am Montag das Szene Openair, Tagestickets für Donnerstag und Freitag waren schon seit mehreren Wochen nicht mehr erhältlich. Das Festival am Alten Rhein in Lustenau bringt von 3. bis 5. August unter anderen Cro, Bilderbuch, Camo & Krooked, Sportfreunde Stiller, SSIO, Thorsteinn Einarsson, Beartooth, Juju, Fäaschtbänkler, Ski Aggu und Son Mieux auf die Bühne. Festivalleiter Hannes Hagen freut sich besonders "auf viele tolle Acts und darauf, den Teamgeist der Szene-Familie wieder zu spüren". Das Festival mit rund 25.000 Besuchern wird von 700 ehrenamtlichen Helfern getragen.