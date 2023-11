Monster bauen

Am 15. November werden in der KreativWerkstatt in Höchst Monster aus Müll gebastelt: Dabei werden verschiedene Materialien genutzt, der Fantasie wird freien Lauf gelassen und Kinder bekommen auf spielerische Weise neues Wissen zum Thema Nachhaltigkeit vermittelt.

Wo: Kirchplatz 14, Höchst