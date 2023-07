Arena Wien erntet Beschwerden: Viel Lärm um Nichts?

Kritik stößt auf Unverständnis

Doch auch, wenn die Lärmbeschwerden ihre Berechtigung haben, stößt die Problematik auf Unverständnis bei Musikfans und heimischen Bands. So äußerte sich etwa die Band Bilderbuch auf Social Media. Auf Facebook verlinkten sie einen Artikel passend zur Thematik und schrieben: "Wien, was ist los mit dir?".

In den Kommentaren ist der Frust der Fans ebenso herauszulesen: "Das macht mich einfach nur sprachlos, wie man so wenig nachdenken kann, wenn man wo hinzieht", so eine Userin. Andere wiederum fordern die Band zu einem Live-Konzert in der Arena auf.