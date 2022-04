Wenn du am 2. Mai Menschen im Bademantel in der U1 siehst, dann weißt du: Es ist wieder Bademanteltag in der Therme Wien! Seit 2018 animiert das Spa seine Gäste, für diesen Aktionstag die Anreise im Badegewand zu absolvieren. Denn: Wer in diesem Aufzug nach 16 Uhr vor der Tür der Therme steht, kommt bei freiem Eintritt hinein.