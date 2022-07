Klingt nach einem Gag, ist aber gar nicht so ungewöhnlich, zumal es ja auch schon Ziegenyoga, Hundeyoga oder "Rage-Yoga" (da kann man sich alles von der Seele brüllen) gibt. Bei der Ottakringer-Version bekommen TeilnehmerInnen entweder ein 0,33er-Bier oder 0,50er-Radler in die Hand gedrückt. Aus diesen nippt man zwischen den Übungen oder hält die Flasche als zusätzliches Gewicht in der Hand.