Mit einem breiten Programmstrauß will man heuer an die Aufwärtsentwicklung anknüpfen. "Es ist ebenso unsere Pflicht, Filmemachern ein Forum zu bieten, die bereits Teil eines Kanons sind, wie Künstler zu beleuchten, die noch weniger bekannt sind, aber ebenso in das Pantheon des Kinos gehören", unterstrich Programmchef Jurij Meden.

Bereits am Donnerstag startet die große Würdigung dreier italienischer Regisseure, die heuer 100. Geburtstag gefeiert hätten: Pier Paolo Pasolini, dessen Mentor Mauro Bolognini sowie Neorealismus-Wegbereiter Carlo Lizzani werden bis 1. März umfassend gewürdigt. Von 22. Jänner bis 26. Februar setzt man dann dem großen Altösterreicher Peter Lorre ein Denkmal mit Filmen aus der hauseigenen Sammlung. Diese Schiene der "Collection on Screen" wirft im Jahreslauf auch ein Schlaglicht auf Künstler wie Michael Snow, Jean-Marie Straub oder Bewegungen wie New Hollywood.