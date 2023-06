Buchhandlung Thalia Mariahilfer Straße

Ein wahres Paradies für die kleinen Leseratten ist nach Sanierungsarbeiten in der Buchhandlung Thalia auf der Mariahilfer Straße entstanden. In der sogenannten Thalino Kinderwelt gibt es eine große Auswahl an Kinderbüchern, sowie Vorlese- und Bilderbüchern, eine Spielwarenabteilung und natürlich einen eigenen Tonies Hörspielboxen Shop-in-Shop. Der perfekte Ort, um an regnerischen Sommertagen zu verweilen.

Mariahilfer Str. 99, 1060 Wien