Lesung: Doris Knecht

Die österreichische Journalistin und Schriftstellerin Doris Knecht liest am 11. September in der Buchhandlung Seeseiten aus ihrem jüngst erschienenen Roman "Eine vollständige Liste aller Dinge die ich vergessen habe". Die Erzählung handelt von einer selbstbestimmten Frau, die am Wendepunkt steht und sich mit existenziellen Fragen ihres Daseins plagt. So setzt sie sich in ihrer Selbstbefragung damit auseinander, wie es wohl sein mag, wenn das Leben noch einmal neu anfängt. Ob dies gelingt?