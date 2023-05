Was ist im Möbelmuseum zu erwarten?

Das Möbelmuseum ist in Besitz einer historischen Sammlung, die zahlreiche Antiquaritäten von Biedermeier und Empire beinhaltet. Ein Rundgang vermittelt einen guten Einblick in die Geschichte Österreichs.

Neben der Dauerausstellung zur Wohnkultur aus über vier Jahrhunderten ist aktuell die Sonderausstellung „Deutsches Design 1949-1989. Zwei Länder, eine Geschichte“ zu sehen – eine beeindruckende Gesamtschau über das deutsch-deutsche Design der Nachkriegszeit.

Im Frühjahr 2024 startet dann „Here We Are! Frauen im Design 1900 – heute“. Die Ausstellung rückt das Kunstschaffen von Frauen in den Mittelpunkt. Nicht nur modernes Interieur ist zu sehen, sondern auch Mode und Industrieprodukte.