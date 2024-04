Klimagerechtes Konzept zur Förderung der Nachbarschaft

Die Initiative entstammt ursprünglich aus der Kritik, dass Tanzen hauptsächlich in geschlossenen Räumen vermittelt wird. Stattdessen wolle man das Potential der klimafitten Umgestaltung des 7. Bezirks vermehrt nutzen, um so "das Grätzl und die Gemeinschaft zu stärken", erklärt Bezirksvorsteher Markus Reiter. Auch sei es ein Anliegen, als Vorbild für die Tanzstudios in Wien-Neubau zu wirken, das Zusammenkommen und so den Halt des Bezirks zu fördern.

Viel braucht es laut Rebekka Rom, Kuratorin und Präsidentin der Tanzstudios Österreichs, nicht für den Spaß: "Musik, Tanzboden, ein kostenfreier Tanzkurs, der atmosphärische öffentliche Raum und die engagierte Nachbarschaft von Wien Neubau – und los geht’s."