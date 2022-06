Als "eines der persönlichsten Stücke" des Choreografen und bildenden Künstlers Philipp Gehmacher wird "In its Entirety" angekündigt, das am 20. Juli im Akademietheater gastiert. Der britische Starchoreograf Akram Khan interpretiert das "Dschungelbuch" ab 23. Juli im Burgtheater neu, in die Rolle eines Patienten schlüpft das Publikum in Anne Jurens "Sensorial Transference" in der Dunkelkammer des Volkstheaters (ab 28. Juli). Ebenfalls eine Neuinterpretation liefert die Südafrikanerin Dada Masilo mit ihrer Compagnie The Dance Factory mit der Rückkehr von "The Sacrifice", in dem sie dem Klassiker "Le Sacre du Printemps" zu Leibe rückt.