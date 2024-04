Weibliche Stimmen aus der Literaturszene sind am 11. Mai unter anderem mit Barbi Marković, der diesjährigen Preisträgerin des Leipziger Buchpreises, vertreten. Die Autorin liest aus ihrem komischen Beziehungsroman "Minihorror", während Julia Jost aus ihrem Werk "Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht" erzählt, das von ihrer Kindheit in Kärnten handelt. Mit ernsten Themen beschäftigen sich auch Valerie Fritsch, deren Familienroman "Zitronen" mit seinem erfrischenden Cover alle Instagram-Accounts überschwemmt hat, und Barbara Rieger ("Eskalationsstufen"), die in ihrem Werk Femizide in den Mittelpunkt stellt.