Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck trafen sich im Cafe Stein, um dort gemeinsam das freudige Ereignis zu zelebrieren. Eine Eröffnung im klassischen Sinn stellte die Zeremonie allerdings nicht dar. Denn seit einigen Jahren dürfen in Wien die Gastro-Freiluftareale auch in den Wintermonaten betrieben werden.

Die von Wirtschaftsseite immer wieder urgierte Winteröffnung ist bereits 2016 beschlossen worden, während der Pandemie wurden die Regelungen dann noch einmal gelockert. Inzwischen ist es in Wien in vielen Gaststätten möglich, auch in der kalten Jahreszeit draußen zu sitzen. Wie Ruck heute ausführte, haben rund die Hälfte der rund 3.500 Lokale mit Schanigarten heuer auch von der Aufsperrerlaubnis im Winter Gebrauch gemacht.