Am Bisamberg in Stammersdorf befindet sich dieses urige Lokal. Umgeben von Natur und Weinreben taucht man quasi in einen genussvollen Kurzurlaub. Geboten werden verschiedene Weine wie Riesling oder Zweigelt, aber auch Sturm – den gibt es hier allerdings nur im Oktober. Den kleinen Hunger kann man mit einer Jause mit Aufstrichen, Käse und Schinken stillen.

Untere Jungenberggasse 36, 1210 Wien