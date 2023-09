Tanzen ... aber was?

Was sich im Vorhinein etwas schwierig gestaltete, war, das jeweilige Programm der insgesamt 24 Tanzschulen zu sondieren. Natürlich konnte man einfach auf gut Glück zu einer Adresse gehen und wahllos hineinschnuppern. Da die Wiener Tanzschulen aber viele verschiedene Kurse anbieten, besteht so auch die Möglichkeit, dass man in einen gerät, der einen eigentlich gar nicht interessiert hätte.

Die Tanzschule "Tanzbogen" in der Auerspergstraße 4 fiel mir bei meiner Recherche als überforderter Tanz-Neuling positiv ins Auge: Das Programm für den Tag der offenen Tür war einfach und deutlich beschrieben, sodass ich richtig Vorfreude bekam, den "West Coast Swing" (bitte was? Erläuterung folgt!) auszuprobieren, von dem ich noch nie zuvor gehört hatte. Also fasste ich mir ein Herz (und bequeme Schuhe) und wagte schließlich meine ersten Schritte in die Welt des US-amerikanischen Tanzes.