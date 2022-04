Neue Angebote in den Wiener Bädern für Kinder

Ein neues Angebot in den Bädern ist eine direkte Folge der Corona-Geschehnisse: In den Sommerferien können Wiener Schulkinder ihren wegen Lockdown und Bäderschließungen versäumten Schwimmunterricht nachholen. Das Angebot richtet sich an alle Kinder, die in den vergangenen drei Schuljahren die dritte Klasse Volksschule besucht haben. Für alle Schulkinder der betroffenen Jahrgänge gilt auch ein sechsmaliger Gratiseintritt für Hallen- und Freibäder von Anfang Juli bis Ende September 2022 mit einer erwachsenen Begleitperson.

Kommende Neuheiten und Umbau

Auch einige Bauprojekte werden in der Saison 2022 fertiggestellt: So wird etwa im Strandbad Gänsehäufel die Erneuerung des Wellenbeckens Anfang Juni abgeschlossen. Im Sommerbad Simmering entsteht ein neues Kinderbecken und in einigen Anlagen sind neue Sportplätze vor Fertigstellung. Auch der im Vorjahr durch Brandstiftung zerstörte Umkleidetrakt im Sommerbad Großfeldsiedlung wurde wiederaufgebaut.

Alle weiteren Infos zu den Wiener Bädern und der neuen Saison gibt es hier.