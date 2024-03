Antisemitismus-Debatte um Wiener Festwochen

"Man 'entleert' Begriff des Antisemitismus'"

Ernaux aufgrund ihrer Kritik gewisser Aspekte der israelischen Politik als "Antisemitin" zu bezeichnen, sei "so falsch und absurd", als würde man sie aufgrund ihrer Kritik der iranischen Regierung als "Islamhasserin" oder aufgrund der Kritik ihrer eigenen Regierung als "frankophob" bezeichnen, schrieb Rau in einem Offenen Brief. "Mit solchen Aktionen entleert man den Begriff des Antisemitismus', der ein reales Problem darstellt, das es gemeinsam zu bekämpfen gilt. Ernaux geht es bei all ihrer literarischen und politischen Arbeit um die Anklage von Gewalt und ein gewaltloses Zusammenleben."

Zu Varoufakis äußerte sich Rau in einem Interview mit dem "Standard" (Freitagausgabe). Im "Rat der Republik" sollen Mitglieder aus allen politischen Lagern sitzen. "Ich oder das Team der Festwochen sind mit keinem der Mitglieder des Rats in allen Punkten einverstanden. Und so bin ich etwa mit Varoufakis in der Frage dieser Petition nicht einverstanden." Aber sei es illegal oder antisemitisch, sie zu unterschreiben? "Nein", so Rau. "Das Prinzip der Demokratie und Meinungsfreiheit muss bestehen bleiben. Sonst können wir gar nicht mehr miteinander diskutieren."