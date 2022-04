"Ein letzter Abend auf Erden, bevor der Trip beginnt. Ein Abend, an dem Spaceships erstmals miteinander Kontakt aufnehmen. Bevor wir uns zu neuen Planeten aufmachen. Eine Nacht, in der wir uns ins All tanzen. Ein Ereignis mit vielen Überraschungen." - So rühren die Wiener Festwochen die Werbetrommel für den Eröffnungsabend, an dem auch Bilderbuch und Yung Hurn, Liquid Loft und die Wiener Singakademie erwartet werden. Mit der Schauspielerin Caroline Peters ("Die Maschine steht nicht still" ab 2. Juni im Theater Nestroyhof Hamakom) und der Vokalexperimentalistin Sofia Jernberg ("Hymns and Laments One" ab 9. Juni im Jugendstiltheater am Steinhof) schlage man eine Brücke von der Eröffnung zum Festwochen-Programm, hieß es.