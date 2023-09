Motto: "It's Getting Cold in Here"

"Wen lassen wir in der Kälte stehen, während wir es auf ihre Kosten schön warm haben?", fragte Micić, seit 2022 künstlerische Leiterin der "Wienwoche", die heuer unter dem Motto "It's Getting Cold in Here" steht. Das Festival will "die angestaute Wut in den Randzonen der Gesellschaft, unter den Diskriminierten und Ausgeschlossenen in kreative Energie verwandeln", betonte Co-Kuratorin Denise Palmieri. Das vorgestellte Programm reicht von Ausstellungen, Konzerten, Filmvorführungen, Performances, Interventionen bis zur "postapokalyptischen Baustellenparty". Außerdem wird das "Museums der Migration" (Musmig) eröffnet. Zum zweiten Mal präsentiert man sich als Grünes Event.

Aus 170 eingereichten Projekten wurden zehn für die Wienwoche ausgewählt, darunter "Sulyap" der philippinisch-wienerische Künstlerin Chelsea Amada. Sie wirft einen Blick auf die Verschränkung von Migration und Arbeit. In einem Panel Talk sowie einem Hybridformat aus Installation, Kurzfilm-Screening und Ausstellung soll Bewusstsein für das kulturelle Erbe der philippinischen Arbeitskräfte im Gesundheitswesen geschaffen werden. In Zusammenarbeit mit einer kollaborativen Plattform der türkisch-wienerischen Filmschaffenden Eyeofbrc entsteht ein "Themenraum", der zur Auseinandersetzung mit Fragen der Diaspora, des Arbeitsexports, der Kolonialgeschichte und mit persönlichen Erfahrungen einlädt.