Tocotronic

An gleich zwei Abenden gastiert die deutsche Kultband im September in der Arena Wien unter freiem Himmel. Das Programm ist geteilt: Unter dem Namen "The Hamburg Years" werden ausschließlich Songs aus ihrer Hamburger Zeit – von 1993 bis einschließlich 2003 – gespielt. Unter dem Namen "The Berlin Years" wird der Phase 2 der Band – von 2004 über die berühmte Berlin-Trilogie bis in die Gegenwart – gehuldigt.