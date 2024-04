Bei den Burchell-Zebras im Tiergarten Schönbrunn gibt es doppelten Nachwuchs. Am 22. und 27. März ist in der Nacht je ein Fohlen zur Welt gekommen und hat das Pfleger-Team bei der Morgenroutine im Stall erwartet. Mittlerweile erkunden die beiden bereits die Außenanlage, berichtete der Zoo am Donnerstag.