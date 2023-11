Manchmal kommt man sich vor wie Bill Muray aus dem Film "Und täglich grüßt das Murmeltier", der in einer Zeitschleife festsitzt – wir, so fühlt es sich zumindest an, sitzen quasi in einer Feiertagsschleife fest: Ostern, Pfingsten, Halloween ... und schon fliegt uns der Dezember in rasender Geschwindigkeit entgegen. Und damit auch der jährliche Höhepunkt der Festivitäten – Weihnachten. Doch Weihnachten ist viel mehr als ein Feiertag, den man verstreichen lässt: Einen Monat lang fiebert man Heiligabend entgegen.