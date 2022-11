Christkindlmärkte in NÖ: Vorweihnachtszeit im Energiesparmodus

Stadtweihnacht in St. Pölten

In St. Pölten öffnet der Christkindlmarkt am Rathausplatz am 25. November seine Pforten. Schließlich soll - trotz Teuerung, Energiekrise und Personalmangel bei den Hüttenbetreibern - "auch heuer wieder das Christkind in unsere Stadt kommen", wie Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) festhielt. "All das jedoch mit dem notwendigen Hausverstand in Bezug auf die aktuelle Situation." Einen Eiszauber am Rathausplatz wird es nicht geben, dafür wird der Eislaufplatz der Naturfreunde seine Tore öffnen.

Strahlende Lichter werden in der niederösterreichischen Landeshauptstadt nur mehr abends zu sehen sein. Die - auf LED umgerüstete - Weihnachtsbeleuchtung in der City wird Rathausangaben zufolge ab Ende November jeweils von 16.00 bis 22.00 Uhr in Betrieb sein. Der Abbau erfolgt bereits am 9. Jänner 2023, die erweiterte Winterbeleuchtung der vergangenen zwei Jahre entfällt. "Betreffend weiterer Maßnahmen beobachten wir die aktuelle Entwicklung laufend, um dann gegebenenfalls schnell reagieren zu können", hieß es auf APA-Anfrage aus dem Rathaus.